Grande Fratello Jessica rientra nella casa | torna in gioco o si tratta solo di una visita agli ex coinquilini? Ecco lo spoiler

Cosa succede alMorlacchi rientreràdopo averla abbandonata, non nascondendo un certo malcontento nei confronti del programma.Sisolamente di unaexo la cantanteufficialmente in? A quanto pare, provvisoriamente,tornerà a essere una dei gieffini di questa stagione del reality. L’ex volto dei Gazosa, proprio questa sera, 13 gennaio 2025, farà parlare di sé con il suo clamoroso rientro. View this post on InstagramA post shared by(@tv)Ricordiamo cheha voluto lasciare ladel GF di sua spontanea volontà, a seguito di aspre polemiche che si sono create attorno alle liti furiose con Helena Prestes, per le quali, proprio gli autori della trasmissione, avevano indetto provvedimenti disciplinari per ben tre concorrenti, fra cui proprio la Morlacchi.