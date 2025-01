Superguidatv.it - Grande Fratello, il ritorno di Jessica e il confronto con Helena: “le cose che ho detto le penso” | Video Mediaset

Morlacchi dopo l’abbandono torna nella casa del. L’ex cantante dei Gazosa è tornata per unconPrestes e Luca Calvani. «Ci ho lasciato il cuore e mi sono pentita di andare via, ma non della scelta» – confessa la cantante prima di fare il suo ingresso nella casa.Morlacchi, ilconPrestes alMorlacchi torna nella casa delper un nuovofaccia a faccia conPrestes. «Vedere questoadesso, come tutte le volte che l’ho visto a casa, mi ha fatto molto male. Sinceramente questa non è lache è entrata a settembre. Mi dispiace molto di essere caduta in una sorta di trappola, non ce l’ho fatta a resistere alle tue provocazioni» – dice. La ex cantante dei Gazosa aggiunge: «mi sono anche insultata da sola, ci ho messo veramente tanto per uscire da quel siparietto là.