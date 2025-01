Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni del 13 gennaio: Jessica Morlacchi torna nella Casa, sorpresa speciale per Helena

Leggi su Movieplayer.it

L'ex voce dei Gazosa che ha abbandonato il programma mercoledì scorso, sarà tra gli ospiti del ventiduesimo appuntamento del reality show. Questa sera, 13, ilsu Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Oltre all'attesissimo verdetto del televoto eliminatorio, il ventiduesimo appuntamento sarà animato da ospiti speciali e confronti inaspettati che promettono di scuotere le dinamiche dellapiù spiata d'Italia Un'amica diLa vincitrice delVip 7, Nikita Pelizon, sarà ospite d'eccezione della puntata come anticipato poco fa da TvBlog.amica diPrestes, una delle concorrenti in nomination e al centro delle polemiche della scorsa settimana, Nikita interverrà per approfondire quanto accaduto .