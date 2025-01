Ilfattoquotidiano.it - Gran Bretagna ancora sotto pressione, giù la sterlina, su i rendimenti. Starmer dà fiducia alla ministra dell’Economia

Nuovi rialzi per idei titoli di Stato (Btp a 10 anni a 3,83%, + 6 punti base) e nuove sofferenze per la, in questa fase il mercato più esposto alle turbolenze. Idei bond inglesi sono ai massimi, mentre lacontinua a perdere terreno sul dollaro, con un’insolita concomitanza delle due tendenze. Un decennale britannico paga il 4,85% (5,4% il trentennale), oltre un punto percentuale in più di un anno fa. Laarretra dello 0,66% sul dollaro, riportandosi su valori che non si vedevano dall’ottobre del 2023.Sulla valuta inglese c’è stato un “aumento del 300% delle richieste di negoziazione perché gli hedge fund (fondi speculativi, ndr) scommettono su un ulteriore calo“, spiega all’agenzia Bloomberg, Mimi Rushton, responsabile globale valutaria della banca inglese Barclays.