Formiche.net - Gli arcana imperii dietro la scarcerazione di Abedini. L’opinione di Cangini

Tacito li chiamò “”. Si tratta di quella dimensione laterale e oscura all’interno della quale il potere costituito è libero di muoversi contraddicendo se stesso e compiendo azioni che mai potrebbero essere ammesse in pubblico. La liberazione dell’ingegnere iraniano residente in Svizzera Mohammadrientra a pieno titolo negli. E per quanto la dinamica dei fatti sia ormai palese, non è strano che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri del suo governo direttamente coinvolti (Carlo Nordio e Antonio Tajani) si ostinino a negare pubblicamente l’esistenza di un nesso tra la liberazione della giovane giornalista italiana Cecilia Sala e quella dell’ingegnere iraniano. Può sembrare ipocrisia, è semplice rispetto delle forme. Un modo per non rimarcare l’avvenuto cedimento al ricatto di un regime teocratico e dispotico (l’Iran) e il conseguente rifiuto di concedere l’estradizione del “terrorista”negli Stati Uniti, come esplicitamente richiesto da Washington.