Movieplayer.it - Glenn Close svela il suo miglior bacio cinematografico: "Purtroppo ho potuto farlo una volta sola"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice ha ricordato quella che per lei è stata laesperienza di "" su un set nel corso della sua carriera da attrice Durante la trasmissione Watch What Happens Live,ha partecipato al popolare segmento "Plead the Fifth" dello show, in cui ha ripensato ai suoii ruoli romantici della sua carriera al cinema. Il conduttore Andy Cohen ha iniziato chiedendole: "Qual è stato il tuosullo schermo?". Dopo aver chiuso gli occhi per un momento,ha risposto: "Robert Redford. Nel film Ile". Poi ha continuato aggiungendo una piccola nota malinconica: "Hobaciarlo solo una", cosa che ha spinto il conduttore a rispondere: "mente un ciak?". "No, no, forse abbiamo fatto due ciak", ha risposto .