Dilei.it - Giulio Beranek, “re del luna park” rapito dal Cinema. Che gli ha salvato la vita

Leggi su Dilei.it

è senza dubbio uno degli attori più intensi e versatili della nuova generazione. Ha esordito ventenne in Marpiccolo, che l’ha “” dal mondo delle giostre e catapultato in quello dello spettacolo. Salvandogli la, lui dice. Oggi è uno degli interpreti più richiesi del nostro. Su Sky si può vedere (chi non lo ha ancora fatto si sbrighi, perché è una piccola meraviglia) I re del, docu-serie in 4 puntate per raccontare il suo mondo, quello dei dritti, degli “esercenti dello spettacolo viaggiante”, con tutte le sue luci e ombre. Concentrandosi sui Monti Condesnitt, una delle famiglie di giostrai pugliesi più famose: la sua. Abbiamo fatto una bella chiacchierata in cui ci ha raccontato tanto della serie e di sé, confermandoci come brave docenti possano salvare vite, come le donne, nella sua famiglia, abbiano tutte le “palle” e come abbia perdonato, scegliendo di essere un uomo in pace, libero da rabbie e rimorsi.