Movieplayer.it - Giucas Casella cade dalle sedia e si confonde a Domenica In, Mara Venier preoccupata: "Ti vedo rinco..ionito"

Leggi su Movieplayer.it

Brutto incidente perdurante la sua intervista aIn: l'illusionista fa preoccupare il pubblico e la stessa conduttrice dopo vuoti di memoria e una caduta in studio. Di solito fanno sempre molto discutere le interviste didurante l'appuntamento diIn. Quello che è successo, però, adurante la puntata in onda il 12 gennaio ha fatto preoccupare il pubblico in studio e la stessa conduttrice. La caduta in studio diInvitato negli studi della Rai,avrebbe dovuto parlare a tutto tondo della sua carriera, esplorando anche la vita privata, tra aneddoti e battute. Ma, durante le prime domande, in molti hanno notato qualcosa di strano. Il 75enne non è stato capace di rispondere alle domande di. .