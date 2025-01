Sport.quotidiano.net - Girone B. Milan Futuro, che batosta: la Torres ne fa cinque

SOLBIATE ARNO (Varese)Il peggiordella stagione crolla in casa contro lae complica ulteriormente la strada per la salvezza, distante ora ben 7 punti. Prestazione da dimenticare per i rossoneri che prendonogol, di cui quattro nella prima mezz’ora. Piccola nota positiva il gol del neo-acquisto Magrassi su assist di Maximilian Ibrahimovic (alla prima presenza in C). "Abbiamo affrontato una squadra importante, ma abbiamo avuto poca intensità e forza per vincere i duelli, contastando i rivali - analizza Bonera a fine partita - Resettiamo e andiamo avanti. Ci siamo rialzati altre volte dopo incidenti così. Nel calcio non c’è tempo, dobbiamo pensare alla prossima e trovare nuove energie. Ibra jr? Sono contento perché si è dato da fare, ha fatto un assist per il primo gol di Magrassi.