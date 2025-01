Oasport.it - Giro d’Italia 2025, chi parteciperà? Roglic, Tiberi e Ayuso sicuri, Vingegaard verso il “sì”

È stato presentato oggi il, l’edizione numero 108 della Corsa Rosa presenta un percorso durissimo soprattutto nell’ultima settimana. Poche le cronometro, solamente due, anche molto brevi, ci sono anche alcune frazioni interessanti come quella di Siena con i tratti in sterrato a ricordare la Strade Bianche. Chi prenderà il via dei corridori più forti al mondo per andare a caccia del Trofeo Senza Fine?Partiamo da chi, quasi sicuramente, non ci sarà: Tadej Pogacar. Lo sloveno quest’anno punterà su Tour de France e Vuelta di Spagna, dopo aver dato spettacolo in terra tricolore nel 2024. Assente anche Remco Evenepoel, che, dopo l’infortunio di fine anno, ha preferito virare su altri obiettivi.“Andrò dove non ci sarà Pogacar” era stata la battuta simpatica di Primozsul connazionale.