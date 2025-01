Ilrestodelcarlino.it - Galleria Cavour e piazza Minghetti. Nel mirino Louis Vuitton e i dehors: "Spiazzati da tanta violenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella notte di sabato il nome di Ramy è stato usato come scusa per atti di. Un fiume di persone ha devastato qualsiasi cosa sul suo passaggio. Così, il fine settimana si è trasformato in un cataclisma per i commercianti. Tra i colpiti, il lato diche affaccia su via Farini, della società immobiliare Martini srl. "In merito agli spiacevoli eventi di sabato sera, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione e il rammarico per quanto accaduto in città e in, dove, purtroppo, atti di vandalismo hanno causato danni alla vetrina di una delle nostre boutique di prestigio,", così Gioia Martini, titolare della società. Un fatto non isolato: "È doloroso constatare come tali episodi disi verifichino non solo a Bologna, ma anche in altre città – prosegue Martini –.