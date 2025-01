Terzotemponapoli.com - Fontana: “Napoli bello, pratico e consapevole. Juan Jesus è stato impeccabile, Chiesa potrebbe…”

: sono convinto chepossa essere utile, anche per un senso di rivalsa personale. Se sta bene, può fare molto bene alA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto, ex portiere died Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: Perda doppio ex die Atalanta, chi arriva meglio alla sfida di sabato?“Io vedo unin grande spolvero:. Quest’anno il campionato è molto, ma l’Atalanta resta una squadra che nessuno è mai felice di affrontare, nemmeno in Europa. Ha un’identità forte e un credo. Quando è in forma, può metterti in difficoltà. Detto ciò, ho visto unmolto sul pezzo nonostante il terremoto legato a Kvaratskhelia. La possibilità di perdere un calciatore così forte avrebbe potuto influire sulla prestazione contro il Verona.