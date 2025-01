Oasport.it - FOCUS PALLAMANO – Italia ai Mondiali 2025: pronti a scrivere una nuova storia! Intervista a Pablo Marrochi

Leggi su Oasport.it

Dopo 28 anni, l’è di nuovo ai! In questaesclusiva,racconta i due momenti decisivi in cui ha capito che la qualificazione era possibile e svela la carta vincente della nazionale: uno spogliatoio unito mai raccontato così prima. Con un gruppo sempre più compatto, gli azzurri sonoa sfidare Tunisia (martedì 17:30), Algeria (giovedì 18:00) e la temibile Danimarca. L’obiettivo è chiaro: passare il turno e andare sempre più lontano. Non perdere questaa cuore aperto con