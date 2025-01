Quotidiano.net - Fisco, il taglio per il ceto medio. Ma le risorse sono un rebus

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 gennaio 2025 – Il Governo ci ritenta. Lo aveva già annunciato la premier, Giorgia Meloni, durante la sua conferenza stampa di “inizio d’anno”, spiegando che l’attenzione dell’esecutivo resta concentrata sul, grande deluso dell’ultima manovra. E ieri, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, dalle colonne del Corriere della Sera, ha assicurato che il 2025 sarà l’anno deldelle tasse per questa fascia di reddito. Tutto bene? Non proprio. Perché restano tutte da trovare le coperture necessarie per finanziare ildelle imposte. E il Mef non ha alcuna intenzione di abbandonare la strada del rigore e della riduzione del deficit. Sul tavolo, già da qualche mese, c’è il progetto condiviso da tutti i partiti del centrodestra, a cominciare dalla Lega, per ridurre l’aliquota intermedia dell’Irpef dal 35 al 33%.