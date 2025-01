Thesocialpost.it - Firenze, lanciato ordigno incendiario contro la caserma dei carabinieri del Mugello

Leggi su Thesocialpost.it

Unè statoil portone delladeidi Borgo San Lorenzo, in provincia di, che ha competenza sul territorio del. Sebbene l’attacco abbia causato danni materiali, fortunatamente non ci sono stati feriti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli autori dell’attentato.L’nella notte, è stato sufficiente a bruciare completamente il portone della, situata nel centro abitato. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, causando danni anche all’intonaco della facciata.Istanno cercando di rintracciare i responsabili, mentre monitorano anche eventuali rivendicazioni dell’atto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di estinguere rapidamente il rogo prima che le fiamme si estendessero ulteriormente.