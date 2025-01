Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Marì dopo il Monza. Arriverà un altro mediano: i nomi

Firenze, 13 gennaio 2025 - Comincia dauna settimana importante per la, che punta a tornare alla vittoria che manca ormai da oltre un mese (8 dicembre contro il Cagliari). Sette giorni che propongono la sfida al, fanalino di coda del campionato, e al Torino, domenica all'ora di pranzo ospite al Franchi. Buone chance per tornare a correre, anche se i risultati delle altre concorrenti Champions/Europa League (praticamente tutti pareggi) consegnano allaun turno potenzialmente favorevolissimo anche per ri-balzare davanti alla Juventus. L'intreccio con ilporterà in viola Pablo. Nessun dubbio su un'operazione avviata da settimane, con il difensore spagnolo in parola con la. Contratto da un anno e mezzo, Galliani non ha opposto resistenza perché tra poche settimane lo perderebbe a parametro zero.