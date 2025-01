Gqitalia.it - Finalmente Jannik Sinner ha cambiato Rolex

Diciamo che se ti chiamie sei oltre che il numero uno del tennis, anche ambassador di, scegliere di portare al polso un orologio della corona piuttosto che un altro è abbastanza lecito. Date le premesse suabbiamo sempre ammirato pezzi pazzeschi, per certo sappiamo che tra i suoi orologi preferiti c’è ilGMT-Master II che il campione ha portato al polso tanto in occasione degli ultimi ATP di Shanghai quanto agli ATP Finals di Torino, dove lo ha sfoggiato nella versione RootBeer, ovvero con un quadrante nero e una lunetta Cerachrom bicolore in ceramica marrone e nera.In questi giorni sono ricominciati gli Australian Open, e il 23enne azzurro, campione in carica a Melbourne ha esordito alla grande con una vittoria contro il cileno Nicolas Jarry in tre set per 7-6(2) 7-6(5) 6-1 in due ore e 40’ di gioco.