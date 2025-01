Felice Cannavale investito e ucciso a Cancello Arnone | si è costituito un giovane di 20 anni

Leggi su Dayitalianews.com

E’ una comunità sconvolta quella di Casal di Principe (provincia di Caserta) per la morte di(nella foto d’apertura) 27enneda un’auto la sera di sabato 11 gennaio, mentre camminava a piedi sulla strada provinciale 18. Si èun 20enneChi era alla guida non si è fermato; si èpoi nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, alla stazione dei carabinieri. E’ undi 20, che guidava una Volkswagen Polo. Il ragazzo ai militari dell’Arma avrebbe ammesso la sua responsabilità. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, si è appreso che il 27enne, sabato sera, stava camminando lungo la strada, quando sarebbe statodall’auto.Il cordoglio del sindacoTantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile tragedia.