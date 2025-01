Ilrestodelcarlino.it - Fano, ulteriori 11mila metri quadrati di terreno per la forestazione di Monteschiantello

di, la giunta comunale mette a disposizione di Lupus in Fabuladiin prossimità dell’impianto di tiro a volo. Mentre il consigliere d’opposizione Francesco Panaroni (M5S) chiede aggiornamenti sul bosco del parco Polverari. Sull’area disaranno piantate circa 600 esemplari tra alberi e arbusti da parte dell’associazione ambientalista. L’iniziativa si chiama “Il bosco per la vita raddoppia“, in quanto la superficie boschiva rispetto allo scorso anno passa da 1 a 2 ettari. Per la realizzazione del nuovo bosco servono 6mila euro (più i costi di mantenimento): la Lupus in Fabula ha lanciato da tempo una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del dono in collaborazione con la Fondazione Cariche raddoppierà la somma raggiunta con il crowdfunding.