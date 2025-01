Ilrestodelcarlino.it - Faenza: venerdì 17 gennaio la benedizione degli animali in piazza del Popolo

(Ravenna), 132025 – In occasione di Sant'Antonio Abate, protettoredomestici che si celebra il 17, per la prima volta il Sar TeamUnità Cinofile da Soccorso, realtà attiva da anni sul territorio, porterà nel cuore dil’antica tradizione della. Un evento speciale, in programmaprossimo nella centralissimadel, che vedrà dalle 16.30 le Unità Cinofile del Sar Team, insieme ai loro cani da soccorso, offrire dimostrazioni di condotta e ricerca di persone disperse. Alle 17.30, il vescovo monsignor Mario Toso impartirà lapresenti. Tutti i proprietari disono invitati a partecipare e a portare i propri amici a quattro zampe o altri piccoli compagni di vita.