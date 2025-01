Quotidiano.net - Facebook, nuova truffa phishing per rubare account aziendali: cos’è e come difendersi

Roma, 13 gennaio 2025 – Gli esperti di Kasperksy, società russa leader globale dei servizi per la sicurezza informatica, hanno rilevato e identificato gli autori di unarivolta alle aziende. La frode in questione riguarda delle e-mail apparentemente inviate da Meta for Business, piattaforma nata dadedicata proprio alle aziende, nelle quali vengono invitati gli utenti a fornire i propricon il pretesto di fornire loro spiegazioni e informazioni su contenuti altrimenti vietati. La tecnica deitori ha peròreale obiettivo quello diinformazioni personali relative ai profili web lavorativi. LaL'indagine, portata avanti da Kaspersky attraverso una raccolta dati in forma anonima, ha permesso di rivelarequeste e-mail fraudolente siano state inviate daitori ad aziende di tutta Europa a partire dal 14 dicembre scorso.