Fabriano Cerreto, festa nel derby

Matelica 01. Ginestra, Gabrielli, Ziroli, Zappasodi (34’ st Aquila), Lucarini, Frulla (42’ st Antonioni), Mazzoni, Gomis, Iori, Bagnolo (15’ st Strupsceki), Mengani. All. Ionni.: Stroppa, Stortini, Grassi, Trillini, Marino, Mistura, Proietti Zolla (46’ st Marinelli), Gori (24’ st Crescentini), Palmieri (34’ st Nacciarriti), Musso (43’ st Carnevali), Conti. All. Mariotti. Arbitro: Malascorta di Jesi. Rete: 13’ st Conti. Note: spettatori 300 circa; ammoniti Gori e Stortini. Angoli 8-2 per i locali. Vittoria pesante delnelcon i "cugini" del Matelica. Un successo meritato che rilancia in classifica la formazione di mister Mariotti, il quale, a fine gara, plaude in sala stampa alla prestazione dei suoi ragazzi. Non è stata una bella partita, tanta era la posta in palio sia per il blasone, sia per la corsa alla salvezza.