Ilfattoquotidiano.it - Eva, Maddalena e le altre: la Bibbia non è mai stata così femminista. Arriva in libreria l’ultimo romanzo di Marilù Oliva

Un mondo di barbe, addirittura plurisecolari, di padri tirannici e numinosi: la, e in particolare l’Antico Testamento, è sicuramente un testo patriarcale. Eppure, a voler ben guardare, è anche una strepitosa galleria di ritratti femminili, dalle vittime più dimesse alle guerriere più combattive, sante e maliarde, regine e popolane. da Eva a Maria, da Anna a Zipporah, passando per Dalila, che fece innamorare Sansone, a Salomé, che danzando farà perdere la testa sia a Erode che a Giovanni Battista., dopo L’Iliade cantata dalle dee, L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le, L’Eneide di Didone, si cimenta in una nuova sfida: raccontare laattraverso la voce di nove protagoniste. IlLaraccontata da Eva, Giuditta,e le, edito da Solferino, sarà inil 14 gennaio.