Europa | in quali Paesi e settori si celano nuove opportunità

Lok * A partire dalla fine della guerra fredda, il percorso intrapreso dall’verso un’unione più coesa è stato costellato da bivi. Nel 2025 il continente affronterà un’altra fase cruciale, caratterizzata dalla crescente polarizzazione all’interno delle sue maggiori economie. Le elezioni in Germania alla fine di febbraio, e la prospettiva dielezioni in Francia, cercheranno di portare a coalizioni più forti che, insieme ai leader di Bruxelles, siano in grado di affrontare le sfide che attendono il Vecchio Continente e che sono state meglio delineate da Mario Draghi nel suo rapporto sul futuro della competitività europea. Tuttavia, gli investitori possono ancora trovare aree di resilienza e innovazione all’interno dell’, in particolare in Svizzera e in Scandinavia. Nell’ultimo decennio, gli investitori europei avrebbero superato meglio sia la crisi finanziaria globale che la crisi dell’euro se avessero guardato alla Scandinavia (+6,8% il tasso di crescita annuo composto) e alla Svizzera (+7,9%) invece del tradizionale porto sicuro rappresentato dalla Germania (+4,7%).