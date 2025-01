Rompipallone.it - Esonero Thiago Motta, decisione presa: quando salta la panchina

, l’annuncio che fa chiarezza sul futuro del tecnico della Juventus: ora non ci sono più dubbiE’ già, di nuovo, vigilia di campionato per la Juventus. Con all’orizzonte un appuntamento delicatissimo per i bianconeri, chiamati al recupero del match non disputato per la Supercoppa italiana. A Bergamo, si affronta l’Atalanta, una sfida che può dire molto sul prossimo futuro della squadra torinese.Un big match in piena regola, al Gewiss Stadium, tra due squadre che per motivi diversi devono assolutamente vincere e non hanno iniziato al meglio il 2025. Per entrambe, una striscia di tre gare senza vittoria, con due pari in campionato e il ko in semifinale di Supercoppa. Gasperini ritrova il suo ex giocatoree gli chiede strada per rilanciarsi verso la vetta, ma, d’altro canto, i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi.