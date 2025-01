Tuttivip.it - “Esce, ci lascia”. Grande Fratello, i concorrenti ne stanno parlando tra loro e l’hanno fatto sapere

Mai come in questa edizione il televoto ha infiammato gli animi dei fan del. Con un provvedimento disciplinare che ha stravolto gli equilibri nella casa e un televoto che ha messo in gioco cinque, il reality si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia. Il pubblico è chiamato a decidere chi eliminare tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi, ma il vero scontro si concentra su due protagoniste: Helena e Shaila.Con il verdetto ormai imminente, l’attenzione si è focalizzata sul duello tra la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia la Notizia. La domanda non è più solo “chi abbandonerà il gioco”, ma quale fanbase avrà la meglio in questa sfida senza esclusione di colpi. Secondo i sondaggi online, sembra che il pubblico abbia già scelto il bersaglio principale.