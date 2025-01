Anteprima24.it - Erogazione idrica a singhiozzo: chiusura ‘ad horas’ delle scuole a San Giorgio del Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoUn guasto elettrico che ha causato il fermo di parte dell’impianto di sollevamento sito a Cassano Irpino ha portato come conseguenza alcune disfunzioni all’per la giornata odierna la cui durata è subordinata all’individuazione della causa del fermo. Un problema che condiziona un numero elevato di comuni serviti da Alto Calore che potrebbero vedersi chiudere i rubinetti dalle 22 di oggi alle 6 di domani.Per questo motivo, il sindaco di Sandelha ordinato laad horas di tutte ledi ogni ordine e grado situate nel territorio comunale per evitare che le attività si svolgano in una precaria condizione igienico-sanitaria.Non solo San, sono tanti i comuni sanniti interessati dalla notifica di Alto Calore: Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Casalduni e Casalduni Stir, Fragneto Monforte, Pontelandolfo e Reino.