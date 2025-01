Ilfattoquotidiano.it - “Ero come Buffon, la cocaina mi distrusse. Spendevo 40 milioni al mese, avrei dovuto fare come Ambrosini”: parla l’ex portiere del Milan

Partìpotenziale titolare del, ma perse il posto a favore di Sebastiano Rossi. In quel momento la carriera di Angelo Pagotto si arenò per sempre. Nel 2007 l’episodio più grave: la squalifica per 8 anni, trovato positivo al consumo di. “Per me era un’evasione, soprattutto quando non avevo obiettivi – ha raccontato al Corriere della Sera – In quel momento ero al Crotone, giocavo poco, ero già finito. Ho conosciuto tante brutte persone a cui non ho saputo dire di no”. Pagotto ha aggiunto: “La droga mi distaccava dalla realtà. Credevo che risolvesse i problemi, ma non era così. Ne sono stato dipendente per tre anni e ho sofferto di depressione. Per sei mesi non mi sono alzato dal divano, prendo ancora gli psicofarmaci. Ho provato a smettere diverse volte, non ci sono mai riuscito”.