Eletto il nuovo consiglio direttivo di Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo: Jasmine Piattelli è la nuova presidente

Uncapitolo per l’associazione LGBTI+ di: spirito di continuità e obiettivi di crescita per il futuro.Sabato 11 gennaio, presso il CAS di Villa Severi, si è tenuto il 5° congresso di, dal titolo evocativo “R3voluzione”. Un evento molto partecipato, che ha sancito il rinnovo delle cariche sociali e l’avvio di unafase per l’associazione, sempre all’insegna dell’impegno per i diritti della comunità LGBTQIA+ sul territorio.Dopo dieci anni alla guida dell’associazione, Veronica Vasarri ha passato il testimone a, affiancata da Vanessa Maccherini nel ruolo di vice-, attivista di lunga data per i diritti della comunità LGBTQIA+, è un volto noto anche a livello nazionale grazie al suo lavoro a favore del benessere delle persone trans.