Gamberorosso.it - Ecco chi è lo chef di origine israeliana che ha cambiato il modo di far mangiare le verdure al mondo

Leggi su Gamberorosso.it

L’identità di Yotam Ottolenghi, fatta di molteplici sfaccettature – israeliano, londinese, mediterraneo – si riflette anche nei suoi piatti, colorati, semplici ma saporiti e, per la maggior parte dei casi, vegetariani. Se oggi gli inglesi conoscono la tahina e si mettono in fila per sfiziosi piatti a base di insalata, legumi e cereali - tipici di tutta la cucina dei paesi del Mediterraneo - il merito è suo. È nato a Gerusalemme nel 1968, Ottolenghi ha trasformato il rapporto degli inglesi – e del– con le. Ma chi è davvero Yotam Ottolenghi? Se si è appassionati di cibo e cucina, il suo nome non suona nuovo, o perlomeno, si è insinuato nella coscienza di molti senza ricordare il perché. Le influenze del papà, diitaliana, e della mamma, ditedesca, convivono in lui con i sapori mediorientali di Gerusalemme, in una casa dove la tavola è sempre piena e il cibo è un linguaggio universale.