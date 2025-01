Lanazione.it - E’ pronta la squadra di capitan Dogliani: esordio col Trofarello

Leggi su Lanazione.it

in casa contro i torinesi delil 25 gennaio, a seguire la prima trasferta a Celle Ligure, in casa dei savonesi della Cellese, quindi i torinese della Rivarese, gli astigiani della Crivellese e i cuneesi di Scanafigi. La fase di qualificazione si chiuderà il 5 aprile. E’ il campionato di serie B ovest (girone 1) del Litorale, ladi bocce di Marina che proverà ad entrare nei play off. Ladel ct Antonio Bandoni e del suo vice Fabrizio Bandoni è: Francoo), Mario Ara, Maurizio Baracchini, Daniele Basso, Giorgio Basso, Thomas Cevasco, Giacomo Crovo, Carlo Gnecco, Fulvio Lazzini, Francesco Mussi, Francesco Manfredi, Aguiel Saad. "Puntiamo ai play off per salire in A2 – scrive la società in una nota – abbiamo allestito unacompetitiva, ci siamo rinforzati e i presupposti ci sono.