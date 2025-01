Sport.quotidiano.net - Due gol del Gambettola. Sant’Agostino al tappeto

2: Costantino, Armaroli, Ceneri (54’ Laurenti), Cinelli (63’ Frignani), Di Bari, Sarti, Landi, Iazzetta, Vanzini, Corsi (85’ Tassinari), Pellielo (73’ Pinca). A disposizione: Piazzi, Franchi, Bergami. All: Ricci: Golinucci, Aloisi, Crociati, Rossi, Mengucci, Marconi, Gadda, Zattini (60’ Vagnarelli), Toromani (91’ Giorgi), Mancini (91’ Tiricanti), Peluso (66’ Bernacci). A disposizione: Dashi, Franchini. All: Bernacci Arbitro: Siragusa di Modena Marcatori: 44’ Mancini, 58’ Peluso Note: ammoniti Marconi, Zattini, Toromani, Di Bari. Ilesce sconfitto contro il. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ ventesima del campionato di Eccellenza, i ramarri si sono presentati a questa partita con alcune assenze, su tutti quella di Cazzadore, tutti i nuovi acquisti in campo ad eccezione di Laurenti, che è partito inizialmente in panchina.