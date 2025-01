Ilfattoquotidiano.it - Dubai low cost, ecco come fare una settimana a meno di 1.500 euro: i consigli per una vacanza “instagrammabile” a costi contenuti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andare anon è poi cosìososembra. Sicuramente, per chi è in cerca di una meta “esclusiva” ed “” ai che possono essere ammortizzati durante i giorni di, è da evitare l’acquisto di un volo last-minute o, addirittura, a pochi mesi dalla partenza programmata. Per andare nella ricca città degli Emirati Arabi Uniti e non lasciarci giù un capitale è bene organizzarsi per tempistiche ed attività da. La componente tempo è fondamentale: la regola del “prima si acquista il biglietto aereo esi spende” viene in soccorso più che mai. Non tutti hanno la possibilità di sapere con un anno di anticipo gli esatti giorni di ferie che gli verranno concessi ma, se siete tra questi fortunati, ilo è di prenotare i voli 10-11 mesi prima dalla partenza.