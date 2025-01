Thesocialpost.it - Dramma in Italia: albero cade e centra in pieno lo scuolabus, con i bambini a bordo

Le forti raffiche di vento che hanno colpito il Fiorentino nella mattinata di lunedì 13 gennaio hanno provocato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenzetiche. Intorno alle 8:20, unè caduto su unonel comune di Rignano sull’Arno, lungo la strada comunale di Salceto.Leggi anche:Neve, pioggia e vento: allarme maltempo in, scatta la chiusura delle scuoleLeggi anche: Operaio muore travolto da unmentre lavora in stradaTanta paura, ma nessuna criticità per iL’incidente ha causato momenti di forte spavento per gli otto, l’autista e l’accompagnatrice. L’, un esemplare ad alto fusto, ha colpito il parabrezza anteriore del mezzo proprio davanti alla postazione del conducente. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, come confermato dai sanitari del 118.