Ilrestodelcarlino.it - Delegazione M5s in visita al S. Anna

Ieri unadel Movimento Cinquestelle con la deputata Stefania Ascari, il consigliere comunale Giovanni Silingardi, il coordinatore provinciale Massimo Bonora e l’ex consigliera comunale Barbara Moretti hanno effettuato unaistituzionale presso la Casa Circondariale Sant’di Modena. "L’incontro con il direttore dell’istituto – si legge in una nota – particolarmente disponibile e aperto al dialogo, ha permesso di approfondire temi di estrema rilevanza, tra cui la tragica questione dei recenti suicidi verificatisi nella struttura. Durante il confronto sono stati trattati argomenti di fondamentale importanza come il sovraffollamento carcerario, una problematica cronica che richiede soluzioni urgenti e strutturali e la necessità di risorse aggiuntive, sia in termini di personale che di mezzi, per garantire migliori condizioni di vita e di lavoro.