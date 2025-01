Napolipiu.com - De Laurentiis paga l’ingaggio di Skriniar. Il PSG alza l’offerta per Kvara

Leggi su Napolipiu.com

Dedi. Il PSGper">Il Paris Saint-Germain pronto a cedere il difensore slovacco in prestito al Napoli. Aumenta il budget per l’acquisto ditskhelia.Il Napoli è sempre più vicino a Milan. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere il difensore slovacco in prestito agli azzurri nell’ambito di una complessa operazione che coinvolge Khvichatskhelia.L’emittente satellitare ha fornito importanti dettagli sulla trattativa: “Tra Napoli e PSG esiste già un accordo di massima per la cessione di, con cifre che si aggirano tra i 70 e i 75 milioni di euro. Il nodo principale riguarda l’inserimento dicome contropartita tecnica. Il club partenopeo preferirebbe mantenere separate le due operazioni, considerando che Danilo resta il primo obiettivo per la difesa”.