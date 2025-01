Anteprima24.it - De Cristofaro salva l’Avellino nel finale, pari contro il Cerignola

Tempo di lettura: 3 minutiIl gol di De– quarto in stagione –le castagne dal fuoco del. Termina 1-1l’Audace. Secondodi fila per la formazione irpina che dapprima è finita in svantaggio con il gol di Volpe al 78?.PRIMO TEMPO. Confermate le impressioni della vigilia con Panico in campo dal primo minuto al fianco di Patierno. In difesa tornano Rigione e Frascatore, D’Ausilio sulla trequarti. Al 4? i padroni di casa passano in vantaggio, ma il gol viene annullato. Sugli sviluppi di un corner, Visentin salta in anticipo e segna colpendo il pallone con la mano. Ci prova anche Achik, che manda all’aria Frascatore e calcia sul primo palo. Iannarilli respinge. Occasione d’oro peral 36?. Cross di Cancellotti, velo di Panico e conclusione sporca di Patierno, che a porta quasi sguarnita manda il suo sinistro sul fondo.