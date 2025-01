Dal Manchester City alla Serie A | colpaccio della big

Leggi su Sportface.it

Il giocatore delcambierà squadra in questa sessione di calciomercato: su di lui si è fiondata la big diA.Sono giorni frenetici sul fronte calciomercato, siamo arrivati ormai quasi a metà mese e le trattative sono entrate più nel vivo che mai. InA tiene banco il caso Khvicha Kvaratskhelia, è l’ormai sempre più vicino addio al Napoli del talento georgiano a prendere le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi.Il suo approdo al Paris Saint-Germain smuoverà e non poco il mercato e potrebbe influire anche su altre trattative. Intanto, tra le big italiane è il Milan ad aver maggior necessità di acquistare nuovi giocatori da offrire al neo tecnico Sergio Conceição.La vittoriaSupercoppa Italiana contro i cugini dell’Inter sembrava aver fatto tornare il sole su Milanello, ma è bastato il pareggio contro il Cagliari a San Siro nell’ultima giornata di campionato per far ricomparire tutta la polvere nascosta sotto il tappeto.