Sport.periodicodaily.com - Dakar 2025: Tosha Schareina in Lotta sul Fronte nella Settima Tappa per Monster Energy Honda HRC

Leggi su Sport.periodicodaily.com

LadelRallyè iniziata sotto la pioggia in Arabia Saudita, con i piloti impegnati in un circuito cronometrato di 411 km attorno ad Al Duwadimi. Dopo un breve ritardo per posizionare gli elicotteri di sicurezza, i piloti del teamHRC si sono lanciati con fiducia sulla, forti di due vittorie consecutive.: Prestazione di Classe, grazie alla posizione di partenza favorevole, ha affrontato con sicurezza la prima sezione di dune, uscendo con un vantaggio di appena tre secondi su Daniel Sanders. In una battaglia emozionante tra i due leader della, lo spagnolo ha aumentato il ritmo, raggiungendo i piloti in testa Ricky Brabec e Adrien Van Beveren.Con 2’04” di bonus accumulati al secondo rifornimento,ha chiuso laa soli 3’47” dal vincitore Daniel Sanders, mantenendo il secondo postoclassifica generale.