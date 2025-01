Amica.it - Da stasera in tv tornano "I delitti del BarLume" con tre nuove avventure: si ride, si indaga e si saluta in allegria il Rimediotti

Diamanti e capre. Ladre internazionali e relazioni clandestine. Un addio eccellente e un segreto svelato. Se siamo in mezzo a un caos di questa portata, non possiamo che trovarci in mezzo a Idel! Dove e quando vedere i 3 film di “Idel”Dain tvi protagonisti di Pineta con trestorie. In onda alle 21.15 su Sky Cinema Una (e in streaming su Now, oltre a essere disponibile, insieme a tutte le puntate precedenti sull’on demand della piattaforma satellitare). Gli altri due appuntamenti sono per il 20 e il 27 gennaio.Ispirati ai libri gialli di Marco Malvaldi (ed. Sellerio), ormai solo un riferimento letterario in senso lato, visto che da tempo la serie ha preso una strada tutta sua, le trestorie, che compongono la 12ma stagione, si intitolano: Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici.