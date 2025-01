Da iena a eroe così Matteo Viviani ha salvato una coppia da una rapina

Leggi su Dayitalianews.com

, popolare volto di Mediaset e inviato delle Iene, su Instagram ha raccontato di aver sventato un tentativo dida parte di tre ragazzi di colore nei confronti di una coppietta molto giovane.stava facendo un giro in moto ma, da buon giornalista, è sempre sul pezzo e non gli è passata inosservata una scena piuttosto preoccupante in zona Duomo che si è verificata sotto gli occhi di decine di testimoni.Il racconto diLa “” ha raccontato che stava parcheggiando la sua moto negli stalli davanti al Duomo, quando ha visto tre ragazzi di colore che ad alta voce si sono rivolti ad unadi giovani di circa 17-18 anni: “Oh ma perché ci stai guardando male?”. Il giovane ha replicato: “No non è vero, non vi stavamo guardando” – cercando di allontanarsi velocemente.