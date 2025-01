Lanazione.it - Crescono i visitatori nei musei del Sistema Museale di Ateneo

Pisa, 13 gennaio 2025 - Il 2024 si è chiuso con un netto aumento diper ildi. Complessivamente sono state registrate 161.392 presenze, confermando la tendenza di crescita in tutte le attività museali rispetto al 2023. In particolare, l’Orto e Museo Botanico ha superato i 112.000, il risultato più alto in assoluto mai raggiunto, e la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium ha raggiunto gli oltre 15.000. Quasi 3.000hanno partecipato agli eventi organizzati daiin occasione di iniziative internazionali, nazionali, regionali e del territorio, come la Notte Europea dei, Notti dell’Archeologia, Amico Museo, Bright. Il 2024 ha visto la realizzazione del progetto “Al museo e in giardino: dialoghi tra arte e scienza” in collaborazione tra Orto e Museo Botanico e Museo della Grafica, supportato dalla Fondazione Pisa, che si è tradotto in numerose iniziative di grande richiamo e interesse, tra cui per Orto e Museo Botanico di particolare rilievo la mostra Casabona, Dyckman e la Flora di Creta, che a breve sarà di nuovo visitabile presso il Bastione del Parlascio, e per il Museo della Grafica la mostra Rosa fragrans.