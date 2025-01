Noinotizie.it - Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi: si cercano famiglie affidatarie Ambito territoriale per "un impegno di solidarietà e accoglienza"

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi:L’Sociale composto dai Comuni didi, in collaborazione con l’Associazione “Centro Studi Affido Progetto Famiglia” e l’Associazione “Granello di Senape,” lancia un appello alla cittadinanza:cercansi! UndiIl progetto “Cortili Accoglienti” nasce con l’obiettivo di costruire una rete locale die persone disponibili all’di bambini e ragazzi le cuiattraversano un periodo di difficoltà. L’affido familiare è un atto diche può cambiare il corso delle loro vite. Per informazioni su come diventare una famiglia affidataria, è possibile contattare gli esperti dell’attraverso i seguenti canali:– Google Form dedicato: https://forms.