Congedi parentali, come funzionano: tutte le novità del 2025

Roma, 13 gennaio– Icambiamo ancora una volta e si ampliano a partire dallo scorso primo gennaio per effetto delleintrodotte dalla legge di Bilancio per il: vengono aumentati da 2 a 3 i mesi utilizzabili o fruibili,si dice in gergo, con indennità pari all’80 per cento della retribuzione. Ma partiamo dalle basi della misura per arrivare alle regole attualmente valide. Che cosa sono iIntrodotti a livello legislativo dal 2000, con successive modifiche e interventi che li hanno progressivamente ampliati e ridefiniti, isono periodi di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuti ai genitori per la cura e l’assistenza dei figli piccoli (entro i primi 12 anni di vita del bambino o entro i 12 anni dall’adozione o dall’affidamento), in un’ottica di conciliazione tra vita e lavoro, con l’obiettivo di sostenere e favorire anche la natalità.