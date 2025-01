Ilgiorno.it - Conegliano inarrestabile nel PalaFacchetti sold out. Bergamo cede alla capolista dopo tre parziali

La Volleylotta, manon fa sconti ed espugna il(tutto esaurito) con un secco 3-0. Niente da fare per le ragazze di Carlo Parisi (nella foto) che, oppostesquadra prima della classe, non hanno demeritato, mafine si sono dovute arrendereclasse di Gabi e compagne. La sconfitta contro la, finora a punteggio pieno, era da mettere in preventivo perche rimane nelle posizioni medio-alte. In una buona prestazione di squadra, da segnalare le prove in attacco di Montalvo, 12 punti, e Piani, 11, mentre nelle file dell’Imoco bene Gabi e Haak, 13 punti, e Lubian, 14. Nel primo set sono state proprio le bergamasche a provare ad allungare, portandosi sul 10-8 con capitan Mlejnkova, ma l’Imoco ha pareggiato a quota 14, con la Haak. Si è proceduto poi a braccetto fino a quota 18, poi le ospiti hanno allungato (21-18 con un muro della Lubian) e chiuso il primo parziale 25-22.