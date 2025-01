Quotidiano.net - Cisco Italia: da 30 anni nel futuro. Ora la sfida è tutta sull’IA

Leggi su Quotidiano.net

L’AZIENDA È NATA 40fa e si occupava di infrastrutture per Internet, cioè modem e collegamenti. Da allora il web ha fatto passi da giganti in pochissimo tempo, abituandoci ad una rivoluzione continua, che vede nell’intelligenza artificiale generativa e nelle reti neuronali un nuovodi innovazione. Presente nel mondo con 85 mila dipendenti e collaboratori,opera inda 30e ha accompagnato ogni passaggio dell’innovazione tecnologica degli ultimi decenni. Gianmatteo Manghi è l’amministratore delegato di: "Sono entrato in azienda il primo giorno del 2000 e da allora per me è stata un’esperienza bellissima. Oggi guido 6 mila persone e mi occupo moltissimo di ricerca e di sviluppo", racconta. E apre a Qn Economia le porte di, spiegando la strategia della società per migliorare la vita delle persone.