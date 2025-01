Sport.quotidiano.net - Ciclismo: successo per l'annuale festa del ciclismo Uisp a Firenze

, 12 gennaio 2025 - Entusiasmo per la festosa cerimonia delfiorentino svoltasi presso la sede dell’Associazione Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini, ospiti d’onore il Governatore della Toscana Eugenio Giani e l’assessora allo sport del Comune diLetizia Perini. A fare gli onori di casa il presidenteMarco Ceccantini in scadenza di incarico dopo due mandati, con congresso elettivo che si svolgerà nel prossimo fine settimana. Premiate le società e gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione 2024. Per la collaborazione riconoscimenti alla Tre Emme Caverni di Lastra a Signa per la Pedalata Rosa e all’Avis Verag Prato; premiati dirigenti, giudici di gara e il Circolo Rondinella del Torrino per l’ospitalità. Premi per la solidarietà all’Avis Verag, Misericordia Galluzzo, Campi 04, Florence By Bike, Quelli di Pratolino, Avis Montevarchi, Famiglia Piero Raimondi.