Oasport.it - Ciclismo: per Remco Evenepoel altri problemi fisici. A rischio il rientro alle Ardenne

Leggi su Oasport.it

La stagione ciclistica si appresta a partire, come di consueto dall’Oceania. Avrà bisogno di pazientare (e non poco), ancora fermo ai box dopo la caduta innamento di fine 2024.Sono sorti infatti nuoviper il belga della Soudal-QuickStep: ilera previsto ad aprile, con le Classiche delle, ma c’è addirittura ildi attendere ancora.Le sue parole a Sporza: “Dopo gli esami che mi hanno fatto qualche giorno fa, erano arrivate notizie positive. Ma è emerso anche un guaio supplementare. C’è un problema a un nervo e la mia spalla è abbastanza inattiva. Dovrò lavorare duramente per stimolare i muscoli di quella spalla per farli tornare a ‘vivere’. Ci vorrà un po’ di tempo in più del previsto per recuperare, rispetto a quello che speravamo“.