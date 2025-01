Ilgiorno.it - Chi è Anthea Comellini, l’ingegnera spaziale bresciana che ha iniziato l’addestramento con l’Esa

Brescia – Nel Centro europeo per gli astronauti di Colonia (Germania) è cominciato il programma di addestramento per lae altri tre membri del gruppo delle riserve selezionate dall'Agenziaeuropea nel 2022. Con lei anche i britannici Meganne Christian e John McFall e l'austriaca Carmen Possnig. Gli altri cinque astronauti di riserva, compreso lo spoletino Andrea Patassa, avevano già cominciato l'addestramento lo scorso ottobre. Chi èLa, classe 1992, ha conseguito la Laurea triennale in Ingegneria Aerocon la votazione di 110/110 e lode presso il Politecnico di Milano, in Italia, nel 2014. Come spiegato sul sito dell’Agenziaeuropea nel 2017, ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneriacon la votazione di 110/110 e lode presso il Politecnico di Milano e il Diplôme d'Ingénieur nell'ambito di un programma di doppia laurea con la French grande école of engineering ISAE-SUPAERO di Tolosa, in Francia.