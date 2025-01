Metropolitanmagazine.it - Charli XCX in prima linea per i soccorsi: come il fashion si mobilita per i roghi di Los Angeles

Le devastanti fiamme che stanno consumando Los, tra il Palisades Fire e l’Eaton Fire, hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione: oltre 37.000 acri bruciati, 10.000 strutture distrutte e almeno 16 vite spezzate. In questa crisi senza precedenti, l’industria della moda e della bellezza si sta unendo per sostenere le vittime. E tra le voci che si levano per chiedere aiuto c’è quella diXCX, che ha deciso di sfruttare la sua visibilità per fare la differenza.L’appello diXCX al mondo della moda: “Brand donate a Los”Con un post su Instagram Stories, la cantante britannica ha lanciato un appello ai brand che solitamente le inviano regali: “È molto gentile e apprezzo il pensiero, ma vorrei incoraggiare i marchi a donare a chi ne ha davvero bisogno.” Un messaggio chiaro e potente che invita a trasformare l’atto del dono in un gesto di solidarietà concreta per le famiglie colpite dai